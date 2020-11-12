В России создали "концлагерь" для проведения школьных экскурсий

Первые школьники смогут посетить заведение уже в декабре

Фото из открытых источников

В России на базе отдыха в Республике Карелия создали бутафорский концлагерь, где планируют воссоздать жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на ГТРК "Карелия".

Отмечается, что "концлагерь" уже в декабре примет первых школьников, которых туда будут привозить на выходные. Организаторы заведения подготовят для детей программу "Патриотические выходные".

Бутафорский концлагерь в России Скриншот из видео / ГТРК " Карелия"

Как сообщают журналисты, для создания "концлагеря" использовались декорации фильма "Весури". На месте уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

Известно, что на создание бутафорского лагеря ушли деньги с президентского гранта. Сначала "концлагерь" хотели построить в селе, где проходила часть съемок фильма, однако историки выступили против из-за несоответствия места событиям.

Напомним, недавно в Киеве умерла последняя участница войны между СССР и Финляндией в 1939-1940 гг., которая жила в Украине. Екатерине Прохоровне Толстой 30 октября исполнилось 102 года.