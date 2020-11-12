В России создали "концлагерь" для проведения школьных экскурсий
Первые школьники смогут посетить заведение уже в декабре
В России на базе отдыха в Республике Карелия создали бутафорский концлагерь, где планируют воссоздать жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на ГТРК "Карелия".
Отмечается, что "концлагерь" уже в декабре примет первых школьников, которых туда будут привозить на выходные. Организаторы заведения подготовят для детей программу "Патриотические выходные".
Как сообщают журналисты, для создания "концлагеря" использовались декорации фильма "Весури". На месте уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.
Известно, что на создание бутафорского лагеря ушли деньги с президентского гранта. Сначала "концлагерь" хотели построить в селе, где проходила часть съемок фильма, однако историки выступили против из-за несоответствия места событиям.
Напомним, недавно в Киеве умерла последняя участница войны между СССР и Финляндией в 1939-1940 гг., которая жила в Украине. Екатерине Прохоровне Толстой 30 октября исполнилось 102 года.