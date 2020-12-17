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В России снова оштрафовали Google

Фото из открытых источников

Это уже четвертый штраф на территории России

Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Об этом сообщает Интерфакс.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, Google LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Компания признана виновной по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения по неисполнению обязанностей оператором поисковой системы).

Наказание по этой статье предусматривало штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

Отмечается, что это уже четвертый штраф Google в России в связи с отказом компании фильтровать поисковую выдачу на 100% в соответствии с реестром запрещенной информации Роскомнадзора. С 2018 года таких штрафов было три на сумму 2,7 млн рублей, которые компания оплатила.

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Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate. 

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