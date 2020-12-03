В России с гематомами на лице нашли мертвой звезду фильма "Сердце матери" Нину Акимову

Нина Акимова Фото из открытых источников

Правоохранители ведут проверку в связи со смертью женщины

В Москве на 76-м году жизни нашли мертвой в собственной квартире актрису советского кино Нину Акимову. Об этом сообщает "МК".

Отмечается, что предварительно смерть наступила от естественных причин, однако полиция ведет проверку. Это связано с тем, что при осмотре тела правоохранители обнаружили ссадину на лбу и гематомы в области глаз. В связи с этим назначена судмедэкспертиза.

Как сообщается, в августе прошлого года Акимова была госпитализирована из своей квартиры с побоями, вероятно, из-за избиения кем-то из родных. Кроме того, в ноябре текущего года актриса ненадолго пропала, из-за чего директор Российского академического молодежного театра София Апфельбаум подавала заявление в полицию.

Нина Акимова родилась 10 февраля 1945 года. Актриса снималась в фильмах "Сердце матери", "Метель" и "Дубравка". В театре актриса играла в таких спектаклях, как "Капитанская дочка", "Сомбреро", "Крестики-нолики", "Отверженные", а также постановке "Приключения Тома Сойера".

Ранее сообщалось, что на 87-м году жизни скончалась советская и российская киноактриса Нина Иванова, известная по главной роли учительницы в фильме "Весна на Заречной улице". Смерть женщины наступила в результате продолжительной болезни.