В России при жесткой посадке самолета погибли два человека

Авиакатастрофа в России МЧС РФ

По предварительным данным, погибли пилот и пассажир самолета

В России в Московской области легкомотроный самолет совершил аварийную посадку, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС Подмосковья.

Как сообщила представительница московского управления Следственного комитета Елена Марковская, в настоящее время следователи и криминалисты ведомства выехали на место падения самолета, а также организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий. При этом чиновница не уточнила информации о погибших и пострадавших.

В свою очередь, МЧС подтвердило гибель двух человек и отметили, что частный самолет Cessna совершил аварийную посадку. Когда пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, наблюдалось горение на площади 5 кв. метров.

В то же время информированный источник агентства заявил, что в результате катастрофы погибли пилот и пассажир самолета, а само судно горит до сих пор. Также собеседник издания добавил, что причиной аварийной посадки самолета стал пожар на борту. Экипаж попытался аварийно сесть, однако не смог.

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Напомним, недавно в США разбился самолет, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Расследование причин и других подробностей крушения самолета продолжается.