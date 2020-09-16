В России предлагают блокировать интернет-ресурсы без решения суда

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Инициаторами проекта выступили депутаты от правящей партии "Единая Россия"

В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагают разрешить силовикам блокировать "экстремистские" интернет-ресурсы без обращения в суд, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, для этого правоохранителям будет достаточно заключения одного эксперта. Среди авторов инициативы есть член правящей партии "Единая Россия". Они утверждают, что существующий порядок блокировки занимает много времени. В то время нарушители закона могут "безнаказанно заниматься незаконной деятельностью".

Сейчас остановить работу сайта возможно только по решению суда. Экстремистские сайты включаются Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации после обнаружения в них соответствующих признаков.

Напомним, недавно разработчики "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировку в Украине. По их словам, они улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться "без ограничений".

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировку.