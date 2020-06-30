В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал голосование по поправкам в конституцию

Давид Френкель Фото с открытых источников

В нападении принимал участие и один из наблюдателей

В российском городе Санкт-Петербург 30 июня на корреспондента издания “Медиазона” Давида Френкеля напал полицейский и сломал ему руку. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.

Отмечается, что инцидент произошел на избирательном участке № 2219, где происходит голосование относительно поправок к российской конституции.

По словам Френкеля, сотрудник полиции пытался удалить его с участка. Также один из наблюдателей наступил журналисту на ногу, а затем схватил за поврежденную руку.

“Мне заломили руку и ударили по ней кулаком. Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы”, – рассказал Френкель.

Впоследствии врачи диагностировали у Френкеля перелом.

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Напомним, с 25 июня и к 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, одна из которых коснется "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, также эксперты утверждают, что изменения приведут к ухудшению ситуации с правами оппозиции.