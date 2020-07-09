В России по подозрению в убийствах задержали губернатора, который выиграл выборы у ставленника Кремля

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Задержание Сергея Фургала Следственный комитет РФ

Губернатора Хабаровского края России Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.



В ведомстве отмечают, что возбудили уголовное дело против Фургала после расследования особо тяжких преступлений, совершенных в течение 2004-2005 годов. Потерпевшими были предприниматели, которые вели бизнес в Хабаровском крае и Амурские области.

Источник ТАСС в российских правоохранительных органах рассказал, что в деле против Фургала есть как минимум два убийства и одно покушение на убийство. Кроме того, собеседник издания отметил, что подозревать Фургала стали после ареста и показаний нескольких сообщников губернатора.

Сообщается, что кроме Фургала по этим делам арестованы четверо подозреваемых. Правоохранители открыли дела по статьям о приготовлении к преступлению и покушение на преступление, убийство и соучастие в преступлении.

Известно, что Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, после победы кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР, руководитель которой – Владимир Жириновский.

Напомним, недавно ФСБ арестовала украинского экс-футболиста по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в работе на Украину и держат в московском следственном изоляторе.