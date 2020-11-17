В России планируют обозначать отдельных кандидатов на выборах как " иностранных агентов"

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Также предлагается ввести понятие " кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента"

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ предлагает определить в избирательном законодательстве понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента". Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии Андрея Климова.

По его словам, это делается для того, чтобы российские избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные должности.

Также комиссия предложила установить уголовную ответственность для признанных в России иностранными агентами физлиц и организаций, привлеченных к административной ответственности.

"Предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за невыполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности", - сказал Климов.

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