В России пассажира маршрутки зарезали за то, что он попросил остальных надеть маску

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Убитым оказался заместитель директора Научно-исследовательского сертификационного центра

Пассажир маршрутки погиб от ножевого ранения после того, как попросил других людей надеть медицинские маски. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге еще 17 ноября, передает "Интерфакс".

Полицейские установили, что в маршрутке мужчина попросил двух пассажиров надеть маски. Между ними начался конфликт, который перерос в драку и продолжился на улице. Злоумышленник ударил оппонента ножом, ранение стало смертельным.

Погибшим оказался 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора Научно-исследовательского сертификационного центра.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) УК РФ. За несколько дней им удалось найти и задержать подозреваемых - 40-летнего мужчину и его 34-летнюю знакомую. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в киевском троллейбусе водитель избила пассажира и выругалась из-за замечания надеть защитную маску. Молодого человека высадили из общественного транспорта посреди дороги.