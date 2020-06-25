В России ответили на заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

В Кремле считают обвинения не соответствующими действительности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывания главы Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о вмешательстве Кремля в предвыборную гонку и внутренние дела страны.

"Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается в электоральные процессы союзника", — сказал Песков, слова которого приводит "Коммерсантъ".

Он добавил, что Белоруссия должна предоставить доказательства заявлений о вмешательстве, а если таковые отсутствуют, то это "обязывает задуматься о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".

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Напомним, что выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Среди кандидатов на пост главы государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года и может занять эту должность в шестой раз. Ранее он отправил действующее правительство в отставку.