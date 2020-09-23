В России от COVID-19 скончался депутат Госдумы, еще 13 госпитализировали

В Украине уменьшилась смертность от коронавируса Фото из открытых источников

Народному депутату было 67 лет

Заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по финансовому рынку, депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев умер в возрасте 67 лет после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ваха Агаев, наш депутат, умер, в последнее время он лечился от коронавируса", - сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что за минувшие сутки трое депутатов Госдумы были госпитализированы с диагнозом COVID-19.

"Если вчера было 10 депутатов на больничной койке, то сегодня 13", - сказал Володин на пленарном заседании палаты.

Во вторник спикер Госдумы сообщил, что более 50 депутатов лечатся от коронавирусной инфекции или имеют антитела.

Агаев - первый депутат Госдумы РФ, скончавшийся от коронавируса. Ему было 67 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что причиной того, что Украина стала одной из самых пораженных коронавирусом стран в Европе стала усталость людей от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения.