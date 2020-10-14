В России осудили экс-главу Минобразования, отправлявшего порно школьницам

Юрий Гнедышев Фото из открытых источников

Мужчину отправили под домашний арест

В России отправили под домашний арест бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по обвинению в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета РФ.

Как отмечается, мужчину задержали 9 октября по подозрению в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов. По версии следствия, в декабре 2019 года Юрий Гнедышев переписывался в соцсетях с двумя школьницами. Одной из девушек он отправлял ссылку на видеозапись сексуального характера.

В итоге после проведения следственных действий бывшего и.о. министра образования отправили под домашний арест.

"Следствие ходатайствовало об аресте, но суд счел возможным домашний арест", - говорится в сообщении.

Заметим, Юрия Гнедышева назначили исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года. Ранее он работал директором Северодвинской гимназии № 14, где преподавал математику, физику и информатику. У мужчины есть жена и двое детей.

К слову, за день до задержания Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

Напомним, ранее в Екатеринбурге ученик 9-го класса напал на учительницу с ножом и молотком из-за того, что она поставила ему плохие оценки за четверть.