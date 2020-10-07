В России объявили Светлану Тихановскую в розыск

Светлана Тихановская фото - DW

В РФ считают, что белорусская оппозиционерка нарушила статью УК РФ

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

Согласно сообщению, ее разыскивают из-за нарушения статьи Уголовного кодекса РФ, однако номер статьи не конкретизирован.

Так, в базе данных разыскиваемых лиц МВД РФ появилась информация о ней: дата рождения (11 сентября 1982 года), национальность и место рождения (Микашевичи Лунинецкого района Белоруссии).

МВД РФ

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Напомним, недавно белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за того, что она не понимает, почему он поддерживает Александра Лукашенко.