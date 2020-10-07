live
Новости » Мир Читати новину українською

В России объявили Светлану Тихановскую в розыск

Светлана Тихановская фото - DW

В РФ считают, что белорусская оппозиционерка нарушила статью УК РФ

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

Согласно сообщению, ее разыскивают из-за нарушения статьи Уголовного кодекса РФ, однако номер статьи не конкретизирован.

Так, в базе данных разыскиваемых лиц МВД РФ появилась информация о ней: дата рождения (11 сентября 1982 года), национальность и место рождения (Микашевичи Лунинецкого района Белоруссии).

МВД РФ

Новости по теме: В Кремле заявили об отсутствии планов на встречу Путина с Тихановской

Напомним, недавно белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за того, что она не понимает, почему он поддерживает Александра Лукашенко.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Порошенко разносчиком заразы по всей стране был! - Качура о поездках пятого президента по Украине Если будет критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19, следует ввести чрезвычайное положение, – Качура Вакарчук по сей день получает депутатскую зарплату, нарушая ряд нормативных актов, - Качура "Уровень уличных "гопников": Качура рассказал, как Фокину хамили нардепы, моложе его на 60 лет
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Мир в Украине. Местные выборы. Кризис промышленности | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Пенсий не будет? Скандальное заявление Шмыгаля. Санкции США против украинцев | Ток-шоу
Предвыборные настроения украинцев. Местные выборы-2020. Катастрофа Ан-26 | Детали дня | 06.10.20
Минские соглашения и мир на Донбассе. Крутое пике