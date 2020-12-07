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В России обвинили Украину в незаконном ремонте вертолетов из Афганистана

Вертолет Ми-17В-5 Афганистана Фото из открытых источников

Сообщается, что якобы "Мотор Сич" и "Авиакон" чинят афганские Ми-17В-5

Российская компания "Вертолеты России" обвинила Украину в том, что якобы два украинских предприятия приняли для проведения ремонтных работ вертолеты Ми-17В-5 из Афганистана. Об этом сообщают "РИА Новости".

Согласно сообщению, две авиа-машины поступили в ремонт на украинские предприятия "Мотор Сич" в Запорожье и "Авиакон" в Конотопе.
 
"Вертолеты России" считают необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику", - заявили в РФ.
 
Также в заявлении компании говорится, что предприятие "снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных машин и имеют все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением их дальнейшей эксплуатации".

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Ранее сообщалось, что во время проверки грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель" в одном из столичных аэропортов украинские пограничники обнаружили ящики с авиаприборами к вертолету Ми-8. В Госпогранслужбе заявляли, что найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения.

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