В России обвинили Украину в незаконном ремонте вертолетов из Афганистана

Вертолет Ми-17В-5 Афганистана Фото из открытых источников

Сообщается, что якобы "Мотор Сич" и "Авиакон" чинят афганские Ми-17В-5

Российская компания "Вертолеты России" обвинила Украину в том, что якобы два украинских предприятия приняли для проведения ремонтных работ вертолеты Ми-17В-5 из Афганистана. Об этом сообщают "РИА Новости".

Согласно сообщению, две авиа-машины поступили в ремонт на украинские предприятия "Мотор Сич" в Запорожье и "Авиакон" в Конотопе.



"Вертолеты России" считают необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику", - заявили в РФ.



Также в заявлении компании говорится, что предприятие "снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных машин и имеют все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением их дальнейшей эксплуатации".

Ранее сообщалось, что во время проверки грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель" в одном из столичных аэропортов украинские пограничники обнаружили ящики с авиаприборами к вертолету Ми-8. В Госпогранслужбе заявляли, что найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения.