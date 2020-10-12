В России обстреляли рейсовый автобус, есть погибшие

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На данный момент стрелок ещё не задержан

В городе Бор в Нижне Новгородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус с людьми, в результате чего погибло 4 человека, ещё трое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах.

"В настоящий момент известно, что в результате обстрела пострадали семь человек - четверо из них погибли, трое ранены", - сказал источник.

В полиции сообщили, что на данный момент стрелок ещё не задержан, продолжаются розыскные мероприятия.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что злоумышленник вел беспорядочную стрельбу.

"Гражданин стрелял не по автобусу. Он вел хаотичную стрельбу", - рассказали в ведомстве.

Источник издания поведал, что по предварительным данным, причиной стрельбы, которую устроил 18-летний местный житель, стал конфликт между ним и его бабушкой. Парень ранил женщину из ружья, после чего убил соседа и застрелил двоих человек на остановке.

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Напомним, недавно в Киеве 14 иностранцев в колонне из 6 автомобилей устроили стрельбу. На месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.