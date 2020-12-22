В России накануне Нового года решили восстановить вытрезвители

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Жириновский предложил назвать такие заведения "убежищами для уставших"

Госдума России во вторник, 22 декабря, поддержала в третьем чтении законопроект, предусматривающий восстановление системы вытрезвителей. Об этом сообщает Страна.иа.

Согласно сообщению, документ предоставляет право создавать в регионах медицинские вытрезвители "на принципах партнерства с частными организациями" с 1 января 2021 года. Российское правительство будет определять общие правила организации деятельности таких учреждений.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, его будет осматривать медицинский работник.

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Перед тем, как Госдума голосовала за законопроект, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил осовременить название вытрезвителей и переименовать их в "приюты для уставших".

Как отметил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, ночь в таком заведении будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей (около 567 гривен).

Напомним, ранее Российская Федерация расширила санкционный список представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Такое решение было принято в ответ на "неприемлемые" санкции против Кремля за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.