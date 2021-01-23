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В России начались акции в поддержку Навального есть первые задержания

Задержание во время протеста в Хабаровске в поддержку Алексея Навального Фото из открытых источников

Правоохранители отмечают, что протесты не согласованы с властью, и требуют людей разойтись

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, по состоянию на утро есть первые задержания. Об этом сообщает Deutsche Welle

Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). Отмечается, что до начала митингов правоохранители задержали стримеров YouTube, которые на площади ждали, пока соберутся люди. 

Через некоторое время на акцию в Хабаровске собрались примерно 700 человек. Протестующие скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин-вор!". В ходе этого люди разбросали несколько фотографий президента России, а потом начались единичные задержания участников действа. 

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По данным СМИ, полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями и требовали от людей разойтись. Сначала сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади, после чего начали применять дубинки при задержании. 

 

Кроме того, за несколько часов до предстоящей акции полностью перекрыли Пушкинскую площадь в Москве, передает SotaVision.

 

Напомним, вечером 17 января Алексея Навального задержали правоохранители после его возвращения в Россию, а на следующий день оппозиционеру назначили 30-дневный срок заключения. Впоследствии политик записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы.

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