В России на митингах задержали более трех тысяч человек, каждый десятый – ребенок

Митинг в поддержку Алексея Навального Reuters

Шестерых несовершеннолетних отпустили, еще троих забрали родители из участка

В России во время протестов в поддержку Алексея Навального правоохранители задержали 3 181 человека, из них примерно 300 – дети. Об этом сообщают детский омбудсмен Анна Кузнецова и "ОВД-Инфо".

Отмечается, что девятерых детей, которых задержали в Москве, отпустили.

"Шестерых детей отпустили из ОВД по району Фили-Давыдково, ещё троих забрали родители из отдела полиции по Пресненскому району", – рассказала Кузнецова в комментарии "РИА Новости".

По словам омбудсмена, 70 детей были задержаны в Москве, а еще примерно 30 – в Петербурге. При этом она подчеркнула, что правоохранители нарушили права несовершеннолетних и держали их более шести часов, не кормили и не давали воды.

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Четыре ребенка, которых отпустили из ОВД по району "Фили-Давидково" заверили, что они не участвовали в акциях, а просто в это время гуляли по центру.

По данным "ОВД-Инфо", больше всего людей задержали в Москве (1 220), Санкт-Петербурге (481) и Новосибирске (96).

Напомним, накануне вечером российские СМИ сообщили, что в России во время митингов в поддержку Алексея Навального задержали более двух тысяч человек. Задержание протестующих проводились более чем в 100 российских городах.