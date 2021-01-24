live
Новости » Мир Читати новину українською

В России на митингах задержали более трех тысяч человек, каждый десятый – ребенок

Митинг в поддержку Алексея Навального Reuters

Шестерых несовершеннолетних отпустили, еще троих забрали родители из участка

В России во время протестов в поддержку Алексея Навального правоохранители задержали 3 181 человека, из них примерно 300 – дети. Об этом сообщают детский омбудсмен Анна Кузнецова и "ОВД-Инфо".

Отмечается, что девятерых детей, которых задержали в Москве, отпустили. 

"Шестерых детей отпустили из ОВД по району Фили-Давыдково, ещё троих забрали родители из отдела полиции по Пресненскому району", – рассказала Кузнецова в комментарии "РИА Новости".

По словам омбудсмена, 70 детей были задержаны в Москве, а еще примерно 30 – в Петербурге. При этом она подчеркнула, что правоохранители нарушили права несовершеннолетних и держали их более шести часов, не кормили и не давали воды.

Новости по теме: У посольства России в Киеве произошла стычка во время акции в поддержку Навального

Четыре ребенка, которых отпустили из ОВД по району "Фили-Давидково" заверили, что они не участвовали в акциях, а просто в это время гуляли по центру. 

По данным "ОВД-Инфо", больше всего людей задержали в Москве (1 220), Санкт-Петербурге (481) и Новосибирске (96).

Напомним, накануне вечером российские СМИ сообщили, что в России во время митингов в поддержку Алексея Навального задержали более двух тысяч человек. Задержание протестующих проводились более чем в 100 российских городах. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Беларусь лишили права на проведение еще одного Чемпионата мира Зинедин Зидан заболел коронавирусом COVID-19 Роналду снова стал чемпионом: Футболиста признали лучшим бомбардиром в истории Украинская мужская сборная по биатлону на чемпионате мира показала лучший результат в сезон
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу