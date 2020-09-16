В России на длительные сроки осудили 7 крымских татар по "делу Хизб ут-Тахрир"

Мужчинам назначили от 13 до 19 лет колонии строгого режима

Суд над крымскими татарами Крымская солидарность

Суд в российском Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам второй бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации "Крымская солидарность " в Фейсбук.

Отмечается, что Марлена Асанова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Мемета Белялова – до 18, Тимуру Ибрагимову назначили 17 лет, Сейрану Салиеву – 16, Серверу Мустафаеву – 14, Серверу Зекирьяеву – 13, Эдему Смаилову – 13. В то же время одного крымского татарина, Ернеса Аметова, признали невиновным и освободили в зале суда.

Остальных фигурантов дела признали виновными в членстве или организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической с 2003 года. Известно, что на заседание прибыли консул Украины Сергей Юрченко и генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Как сообщают в организации, всего в заседаниях приняли участие более 600 человек, не считая адвокатов и родственников подсудимых.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением российского суда. В дипведомстве требуют международной реакции и ужесточения санкций против России.

Напомним, 4 августа ростовский суд продлил срок содержания под стражей фигурантов второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" до 12 ноября включительно. Крымские мусульмане из Бахчисарая уже провели в заключении почти 3 года.