В России на 86-м году жизни скончался знаменитый актер Валентин Гафт

Валентин Гафт ТАСС

Артиста планируют похоронить 15 декабря в Москве

В России в возрасте 85 лет скончался советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста Ольгу Остроумову.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня, 12 декабря. "Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала Остроумова.

Как сообщают журналисты со ссылкой на собственный источник, актера похоронят в Москве. "Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируется на 15 декабря", – сказал собеседник агентства.

Справка

Валентин Гафт - народный артист РСФСР, кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. Родился 2 сентября 1935 года в Москве.

За свою жизнь Гафт сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "12".

Большую часть театральной карьеры Гафт провел в "Современнике". Также артист выступал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчок и многих других режиссеров.

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Напомним, недавно в России на 78-м году жизни умер артист Николай Иванов, известен по одной из главных ролей в советском сериале "Вечный зов" и фильме "сошедшие с небес". Артист ушел из жизни вследствие продолжительной болезни.