В России мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" совершил самосожжение
Это уже второй самоподжог за последнюю неделю в России
В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил акт самосожжения с плакатом в руках "С днем рождения, господин президент". Об этом сообщает местное издание "Мегаполис".
По словам очевидцев, огонь охватил только голову и плечи мужчины. Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.
Сообщается, что он поджег себя в знак протеста — перед самосожжением он кричал что-то о дне рождения президента России Владимира Путина и подарке.
Мужчина держал у себя в руках плакат с надписью: "С днем рождения, господин президент".
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Напомним, на прошлой неделе главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде.