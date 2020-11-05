В России могут ввести пожизненную неприкосновенность для экс-президентов

Госдума России. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В Кремле назвали соответствующую идею "оправданной"

В Госдуме России появился законопроект о гарантировании пожизненной неприкосновенности бывшим президентам страны. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что в документе предлагается ввести неприкосновенность для президентов РФ, которые прекращают исполнение своих полномочий. Таким образом этого человека не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.

В случае принятия законопроекта, неприкосновенность экс-президента будет распространяться на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

По мнению авторов документа, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект подготовили в связи с принятием обновленной Конституции РФ, где предусмотрена неприкосновенность для президентов.

Новости по теме: Путин пригрозил НАТО развертыванием российских крылатых ракет в сторону Европы

В то же время предполагается, что лишить экс-президента неприкосновенности смогут в случае принятия такого решения Советом Федерации. Для этого должно быть выдвинутое Госдумой обвинение в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления. При этом такое решение Совет Федераций должен принять не позднее, чем через три месяца после выдвижения обвинения.

Сейчас российское законодательство предусматривает, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения против него уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

В то же время прессекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пожизненные гарантии экс-президентам применяются во многих странах и не являются новацией. "Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана", – высказался чиновник.

Напомним, в июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования. Одним из изменений в законодательство стало обнуление президентских сроков Путина, что позволит ему вновь баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.