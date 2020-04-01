В России людей сиренами заставляют сидеть дома

Новосибирск Фото из открытых источников

Сирены раздаются по городу ежечасно

В российском городе Новосибирск с 1 апреля начали ежечасно включать сирену, чтобы напомнить людям о необходимости пребывания на домашнем карантине. Об этом сообщает “Новая газета”.

Соответствующие западе прокомментировали и в российском МЧС:

“Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по распоряжению губернатора мы напоминаем об этом жителям".

В Новосибирске с 1 апреля раз в время включают сирену, чтобы "напоминать о соблюдении режима самоизоляции".



Видео: Дарья Шумских pic.twitter.com/QOwSFq5eiv — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020

Отмечается, что сигнал сирены и предупреждения оставаться дома начали включать с 9 часов утра.

Также в МЧС добавили, что пока сирены будут звучать каждый час c 9 до 21, но, возможно, что-то изменится. Система оповещения будет действовать до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в главного врача медучреждения в Комунарці (поселок в составе Москвы) Дениса Проценко, который контактировал с Володимиор Путиным, подтвердили коронавирус COVID-19.