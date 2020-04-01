В России людей сиренами заставляют сидеть дома
Сирены раздаются по городу ежечасно
В российском городе Новосибирск с 1 апреля начали ежечасно включать сирену, чтобы напомнить людям о необходимости пребывания на домашнем карантине. Об этом сообщает “Новая газета”.
Соответствующие западе прокомментировали и в российском МЧС:
“Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по распоряжению губернатора мы напоминаем об этом жителям".
В Новосибирске с 1 апреля раз в время включают сирену, чтобы "напоминать о соблюдении режима самоизоляции".— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020
Видео: Дарья Шумских pic.twitter.com/QOwSFq5eiv
Отмечается, что сигнал сирены и предупреждения оставаться дома начали включать с 9 часов утра.
Также в МЧС добавили, что пока сирены будут звучать каждый час c 9 до 21, но, возможно, что-то изменится. Система оповещения будет действовать до 5 апреля.
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