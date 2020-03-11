В России количество зараженных на коронавирус возросло до 28 человек

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Последние случаи выявлены у граждан, которые посещали Италию

Количество зарегистрированных случаев коронавирус в России увеличилось до 28. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Отмечается, что шестеро инфицированных находятся в Москве, двое — в Московской области, все посещали Италию за последние две недели.

В московском штабе коронавирус сообщили, что "За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавірусної инфекции в граждан Российской Федерации — шесть больных в Москве, двое — в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели".

Отмечается, что все больные находятся в инфекционных боксах. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они контактировали: они также находятся под медицинским наблюдением.

В штабе также добавили, что все восемь человек госпитализированы в столичные стационары.

"Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Комунарці. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу № 1. Среди больных есть ребенок. Она находится в больницу им. Башляєвої. В нее полностью отсутствуют симптомы заболевания”, - сообщили там.

По имеющимся данным, в России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавірусної инфекции. Речь идет о 25 граждан России, которые вернулись из Италии, двух граждан КНР, одного гражданина Италии. Выписано по выздоровлению двое граждан КНР и один гражданин России. Также выписанные граждане России, эвакуированные из с лайнера Diamond Princess.

Напомним, ранее сообщалось, что всемирная организация охраны здоровья объявила пандемию коронавирус в мире.