В России к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки

Российский политический деятель Алексей Навальный Фото из открытых источников

Российские СМИ сообщают о задержании

В Москве возле аэропорта "Внуково", куда 17 января должен из Германии прилетели российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом пишут российские СМИ.

Как отмечается, в связи с возвращением Алексея Навального в Россию, силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах были приведены в состояние повышенной готовности.

По данным издания Фонтанка, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Кроме того, в аэропорту Внуково, куда прилетает Навальный, с субботы дежурят правоохранители. Медуза сообщает, что на парковке появились автозаки ОМОНа.

По информации Новая газета, в Петербурге были задержаны по меньшей мере 8 человек, планировавших встречать Навального во "Внуково". Также утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс до Москвы задержали главного редактора телеграмм канала "Агит Россия" Павла Іванкина и еще двух активистов - Алексея Барича и Александра Края.

Напомним, ранее прокуратура Москвы предупредила россиян об ответственность за призывы к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.