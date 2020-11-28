В России ищут новые видеохостинги на замену YouTube
Причиной этого стала блокировка YouTube нескольких российских каналов
В Российской Федерации ищут новые видеохостинги на замену YouTube. Причиной этого стала блокировка администрацией американской платформы нескольких российских каналов. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзору.
Так, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к российским разработчикам и компаниям с предложением создать для российских информационных сайтов внутренние видеохостинги через "цензуру" в YouTube.
"Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - говорится в сообщении.
Причиной этого стала блокировка администрацией YouTube каналов российского ресурса ANNA News (Analytical Network News Agency).
К слову, Роскомнадзор также направил письмо в Google с требованием восстановить доступ к каналам ANNA News. В частности, в письме ведомство обвинило YouTube в цензуре и назвало правила видеохостинга "нарушением ключевых принципов свободного распространения информации".
Напомним, ранее в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, которым предлагается блокировать YouTube, Facebook и Twitter, которые ограничивают информацию российских СМИ.