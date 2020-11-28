В России ищут новые видеохостинги на замену YouTube

YouTube заблокировал несколько российских каналов Фото из открытых источников

Причиной этого стала блокировка YouTube нескольких российских каналов

В Российской Федерации ищут новые видеохостинги на замену YouTube. Причиной этого стала блокировка администрацией американской платформы нескольких российских каналов. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзору.

Так, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к российским разработчикам и компаниям с предложением создать для российских информационных сайтов внутренние видеохостинги через "цензуру" в YouTube.

"Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - говорится в сообщении.

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Причиной этого стала блокировка администрацией YouTube каналов российского ресурса ANNA News (Analytical Network News Agency).

К слову, Роскомнадзор также направил письмо в Google с требованием восстановить доступ к каналам ANNA News. В частности, в письме ведомство обвинило YouTube в цензуре и назвало правила видеохостинга "нарушением ключевых принципов свободного распространения информации".

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Напомним, ранее в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, которым предлагается блокировать YouTube, Facebook и Twitter, которые ограничивают информацию российских СМИ.