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В России исчез легкомоторный самолет. Сейчас идут поиски

Самолет Ан-2 Фото из открытых источников

На борту воздушного судна находились шесть человек

В Российской Федерации на границе Бурятии и Иркутской области пропал легкомоторный самолет Ан-2 с шестью людьми на борту. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на транспортное управление Следственного комитета РФ.

Согласно сообщению, самолет исчез с радаров ночью с 19 на 20 июля.  О том, что пилоты перестали выходить на связь, стало известно через шесть часов после их вылета из поселка Кирен.

Как отмечается, на борту воздушного судна находились два пилота и четыре пассажира, которые являются командирами других воздушных экипажей.

"По предварительным данным, воздушным судном происходил облет территории Тунконского и Окинского районов республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда", - уточнили в управлении.

Как рассказал начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер изданию ТАСС, полет был санкционирован руководством авиакомпании, поэтому спасателям примерно известен район поиска.

Сейчас на границу Бурятии и Иркутской области вылетели три воздушных судна: вертолет Ми-8, самолет Ан-26 и Ан-24. Один из них уже вернулся после безрезультатных поисков.

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Напомним, ранее в Малиновском районе Одессы в результате падение легкомоторного самолета на территорию гипермаркета погиб человек, а впоследствии второй.

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