В России хотят существенно повысить размер штрафов для YouTube, Facebook и Twitter

Госдума РФ Фото из открытых источников

Размер штрафов может достигать миллионов и миллиардов рублей

Комитет Госдумы РФ одобрил поправки к законопроекта о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование Роскомнадзору удалить запрещенный в РФ контент. Об этом сообщает Meduza.

В Госдуме РФ предлагают прописать, что максимальное наказание для хостинг-провайдеров за повторное нарушение составит от 5% до 10% выручки компании, но не менее 4 миллионов рублей. При этом, изначально в проекте закона не было привязки к выручке: говорилось, что юрлицам будет грозить штраф от 4 до 8 млн рублей.

"Также авторы поправок предложили привязать к уровню дохода штрафы для провайдеров и владельцев сайтов, если они не удалят информацию, запрещенную в РФ. В этом случае максимальное наказание для юрлиц - от 10% до 20% выручки за год, но не менее восьми миллионов рублей. В первоначальном варианте законопроекта говорилось о штраф для юрлиц в размере от восьми до 15 миллионов рублей", - отметили там.

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Авторы проекта закона утверждают, что чаще других требования законодательства нарушают иностранные компании, в частности, YouTube, Facebook и Twitter.

По данным Роскомнадзору, до апреля 2020 года через YouTube не изъяли 10 482 страницы с запрещенной информацией, с Twitter - 1462 страницы, с Instagram - 1435, с Facebook - 362.

"До конца непонятно, с кого будут взимать штраф - с головных офисов иностранных компаний или с их российских представительств. Такое представительство есть, например, у владельца YouTube-компании Google - ООО "Гугл".

Выручка этой компании в 2019 году, согласно открытым данным, составила 74,9 миллиарда рублей. В этом случае максимальный штраф для компании составит почти 15 миллиардов рублей (204 млн долларов). Если же депутаты имели в виду головные офисы компаний, то в этом случае штраф для Google может превысить 32 миллиарда долларов", - поясняет издание.

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Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена представить новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google.