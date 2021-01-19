В России хотят начать выдавать вместе с паспортами Конституцию

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Иностранцы вступающие в российское гражданство также будут получать копию Конституции

Министерство внутренних дел РФ выдавать россиянам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, кроме паспорта и Конституцию в актуальном издании. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что иностранцы, вступающие в российское гражданство, также будут получать копию Конституции.

"Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ - при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину рассмотреть возможность выдавать экземпляр Конституции РФ вместе с паспортом.