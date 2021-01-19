live
Новости » Мир Читати новину українською

В России хотят начать выдавать вместе с паспортами Конституцию

Фото из открытых источников

Иностранцы вступающие в российское гражданство также будут получать копию Конституции

Министерство внутренних дел РФ выдавать россиянам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, кроме паспорта и Конституцию в актуальном издании. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что иностранцы, вступающие в российское гражданство, также будут получать копию Конституции.

"Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ - при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции: Они вступят в силу 4 июля

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину рассмотреть возможность выдавать экземпляр Конституции РФ вместе с паспортом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store Telegram заблокировал более десятка экстремистских каналов в США "Укрзализныця" будет продавать билеты в Viber и Telegram Быстро найти транспорт, ознакомиться с эпидситуацией и выбрать кафе: Полезные Telegram-боты, которые пригодятся каждому туристу
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21
Декоммунизация страны. Государственные выходные.