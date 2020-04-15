В России губернатор хочет надеть на пациентов с подозрением на COVID-19 электронные браслеты

Мурманск Фото из открытых источников

Браслеты предназначены не всем жителям области

В России губернатор Мурманской области нашел полтора миллиона рублей на покупку электронных браслетов для пациентов, которые находятся в самоизоляции. Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на текст соответствующего постановления.

Согласно этим документом, деньги предназначены для "дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима самоизоляции на дому". В постановлении также говорится, что фиксировать устройства слежения на пациентах будут сотрудники областного Минздрава.

Судя по тексту постановления и выделенной суммы, браслеты наденут не на всех жителей области, а только на тех, кому домашняя самоизоляция предложена в связи с подозрением на коронавирус.

в настоящее время в Мурманской области РФ, по данным регионального штаба, 268 подтвержденных случаев заболевания, один человек умер.

"Новая газета" отмечает, что цифровые технологии для контроля за местонахождением больных с подтвержденным коронавирусом сейчас использует только столица РФ Москва, где заработала система "Социальный мониторинг".

Некоторым из тех, кому предписано соблюдать карантин, передали смартфоны с установленным приложением, которое отправит сигнал в столичный оперштаб в случае выхода человека из COVID-19 из дома.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:30, 15 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составила 24 490 человек, из них 198 - летальные случаи, 1986 пациентов выздоровел.