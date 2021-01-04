В России госпитализировали с коронавирусом 86-летнего Олега Басилашвили

Олег Басилашвили Фото из открытых источников

Артист вместе с больной супругой находится в одной из петербуржских клиник

В Санкт-Петербурге госпитализировали с коронавирусом 86-летнего актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал источник в Большом драматическом театре Петербурга.

Согласно сообщению, Басилашвили, который страдает от хронической болезни легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заражения коронавирусом COVID-19.

Также в издании отметили, что заболели жена и дочь артиста. Сейчас Басилашвили вместе с супругой находится в одной из петербуржских клиник.

В афише Большого драматического театра им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.

Ранее сообщалось, что в Крыму госпитализировали российского актера, звезду фильма "Гардемарины, вперед!" и сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова. У артиста диагностировали коронавирус.