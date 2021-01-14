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В России домашний кот заразился коронавирусом от людей

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Сейчас состояние животного стабильное, питомец идет на поправку

В Санкт-Петербурге кот заразился от хозяев коронавирусом. Генетическое исследование вируса у домашнего кота провели ученые. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева, передает "Интерфакс".

По словам ученых, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России и мире.

"Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - рассказали в институте.

Как отмечается, специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному типу и не имеют "специфических замен", отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.

В данный момент состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку.

В НИИ подчеркнули, что можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.

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Ранее сообщалось, что испанские ученые выяснили, какие животные могут заразиться коронавирусом. Наибольшую вероятность заразиться коронавирусной болезнью имеют кошки, хорьки, циветы и собаки. В то же время утки, крысы, мыши, свиньи и куры, имеют меньшую уязвимость к вирусу или совсем не чувствительны к ним.

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