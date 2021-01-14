В России домашний кот заразился коронавирусом от людей

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Сейчас состояние животного стабильное, питомец идет на поправку

В Санкт-Петербурге кот заразился от хозяев коронавирусом. Генетическое исследование вируса у домашнего кота провели ученые. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева, передает "Интерфакс".

По словам ученых, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России и мире.

"Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - рассказали в институте.

Как отмечается, специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному типу и не имеют "специфических замен", отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.

В данный момент состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку.

В НИИ подчеркнули, что можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.

Ранее сообщалось, что испанские ученые выяснили, какие животные могут заразиться коронавирусом. Наибольшую вероятность заразиться коронавирусной болезнью имеют кошки, хорьки, циветы и собаки. В то же время утки, крысы, мыши, свиньи и куры, имеют меньшую уязвимость к вирусу или совсем не чувствительны к ним.