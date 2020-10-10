В России арестовали участника Pussy Riot после поздравления Путина с Днем рождения

Активиста обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия

Акция Pussy Riot в Москве 7 октября Meduza

Мещанский суд Москвы отправил под административный арест участника проекта Pussy Riot Александра Софеева из-за нарушения порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Всего под арестом Софеев будет находиться в течение 30 суток.

Известно, что активиста задержали после акции Pussy Riot 7 октября, в День рождения президента России Владимира Путина. В феврале на Александра Софеева уже составляли протокол из-за акции в поддержку заключенных в здании Госдумы России.

Напомним, 7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Тогда участники акции огласили список требований, среди которых легализация однополых партнерств, а также Расследование убийств и похищений геев в Чечне.

Позже стало известно, что в Москве полицейские задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Веронику Никульшину. Одну из активисток задержали под зданием российского телеканала.