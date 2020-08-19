В России арестовали известного блогера: Он мог передавать Украине секретную информацию о метро и тоннелях Москвы

Видеоблогер МШ (Андрей Пыж) Фото из открытых источников

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Российские правоохранители подозревают известного блогера Андрея Пыжа, более известного под псевдонимом "МШ", в передаче секретной информации в Украину о московском метрополитене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Его обвиняют в провозе на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного назначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ", - говорится в сообщении.

По словам другого источника, следить за блогером правоохранители "стали уже давно".

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"Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме", - уточнил источник.

Как отмечает издание "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката блогера Алексея Хальзова, Пыж частично признал вину. Указанную информацию он перевез в Украину, но не собирался ею как-то торговать.

"Частично ... То, что он перевез в Украину, но без цели какого-то сбыта или продажи ее. Он в личных целях хотел ее использовать в рамках своего блога, то есть снять хороший ролик. К сожалению, оказалось, что эта информация имеет гриф "секретно", опять же со слов следствия", - сказал адвокат.

Впрочем, впоследствии представительница общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Пыж полностью отказался признавать вину.

Отмечается, что делом "МШ" занимаются сразу 12 следователей, а следственную группу возглавляет заместитель начальника московского управления ФСБ Максим Вешкин.

Отметим, что блогер МШ является автором YouTube-канала urbanturizm, который насчитывает около 780 тыс. подписчиков. Он специализируется на съемке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных. В своем блоге он в частности снимал ролики в законсервированном тоннеле метро в Днепре, в Чернобыльской зоне отчуждения и в других секретных объектах. Также с 2017 года Пыж кроме российского гражданства имеет еще и украинское.

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Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене.