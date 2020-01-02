В РФПИ заявили о готовности РФ передать Украине технологии для производства "Спутника V"

ТАСС

Помимо этого, фонд готов начать совместные испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на территории Украины

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины "Спутник V"] в Украине. Мы готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca - "Спутник V", - сказал Дмитриев. - Всячески готовы сотрудничать с Украиной".

Ранее глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан.

Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ, "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса. По словам директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, комбинация российской вакцины "Спутник V" и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.