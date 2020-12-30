В РФ заявили, что разрабатывают лазерное оружие для борьбы с дронами

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В Минобороны РФ напомнили, что в 2020 году были проведены успешные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон"

Российская Федерация разрабатывает лазерное оружие на случай отражения атак дронов. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель главы Министерства обороны РФ Алексей Криворучко.

"В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", — сказал Криворучко.

Вместе с тем он напомнил, что в 2020 году были проведены успешные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", а с 2022 года начнется их серийное производство.

Также сообщается, что Россия в ближайшее время начнет испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

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