В РФ задержали подполковника полиции, который "шпионил" для СБУ
Задержанному инкриминируют совершение государственной измены
Федеральная служба безопасности РФ задержала начальника районного отдела МВД в Курской области, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Интерфакс.
"Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р.,", - заявили в ФСБ.
Как отмечается, российские спецслужащие проводили задержание в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).
Кроме этого, в ФСБ утверждают, что Борзенков "был привлечен к конфиденциального сотрудничества одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
Напомним, недавно в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности Российской задержали крымского татарина Руслана Бекирова – мужчине инкриминируют дачу заведомо ложных показаний.