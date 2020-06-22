В РФ задержали подполковника полиции, который "шпионил" для СБУ

Задержанному инкриминируют совершение государственной измены

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Федеральная служба безопасности РФ задержала начальника районного отдела МВД в Курской области, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Интерфакс.

"Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р.,", - заявили в ФСБ.

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Как отмечается, российские спецслужащие проводили задержание в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

Кроме этого, в ФСБ утверждают, что Борзенков "был привлечен к конфиденциального сотрудничества одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

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Напомним, недавно в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности Российской задержали крымского татарина Руслана Бекирова – мужчине инкриминируют дачу заведомо ложных показаний.