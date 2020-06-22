live
Новости » Мир Читати новину українською

В РФ задержали подполковника полиции, который "шпионил" для СБУ

Задержанному инкриминируют совершение государственной измены

Фото из открытых источников

Федеральная служба безопасности РФ задержала начальника районного отдела МВД в Курской области, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Интерфакс.  

"Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р.,", -  заявили в ФСБ.

Новости по теме: ФСБ не оставляет попыток вербовки: СБУ призвала украинцев избегать поездок в Россию

Как отмечается, российские спецслужащие проводили задержание в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

Кроме этого, в ФСБ утверждают, что Борзенков "был привлечен к конфиденциального сотрудничества одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Новости по теме: В ФСБ заявили о предотвращении очередного "теракта" в аннексированном Крыму

Напомним, недавно в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности Российской задержали крымского татарина Руслана Бекирова – мужчине инкриминируют дачу заведомо ложных показаний.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Работа
Юлия Тимошенко | Народ против | 18.06.20 | Полное видео
Дмитрий Спивак | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу