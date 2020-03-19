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В РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Россия расширила санкции против Украины

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия

В Российской Федерации ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Ранее в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, большинство регионов Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

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Напомним, ранее в инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом.

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