В РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Россия расширила санкции против Украины

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия

В Российской Федерации ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Ранее в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, большинство регионов Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Новости по теме: Реальная статистика относительно коронавируса в Украине начнет появляться на следующей неделе, – Раимов

Напомним, ранее в инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом.