В РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия
В Российской Федерации ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.
Ранее в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, большинство регионов Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.
Напомним, ранее в инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом.