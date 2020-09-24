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В РФ умер оперный певец, который снимался в эпизодах фильмов "12 стульев" и "Гараж"

Вячеслав Войнаровский Фото из открытых источников

Причина смерти на данный момент точно не известна

В возрасте 74 года в Москве скончался оперный певец и народный артист Российской Федерации Вячеслав Войнаровский. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сына артиста Игоря Войнаровского.

"Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи", - сказал Войнаровский.

По словам сына умершего, причина смерти на данный момент точно не известна, однако, это точно не коронавирус.

Справка:

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. С 1972 года он был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Также он был приглашенным солистом Большого театра. 

За свою жизнь Войнаровский успел сыграть в эпизодических ролях во многих советских и российских фильмах, среди которых "12 стульев", "Гараж", "Убить дракона". 

При жизни он был награжден орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

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Напомним, ранее на 80-м году жизни умер актер дубляжа, диктор и радиоведущий Николай Козий. Известно, что Козий озвучивал популярные телесериалы и программы, зачитывал тексты для аудиокниг, вел радиопередачи.

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