В РФ заявили о создании высокоточного теста на COVID-19

Тест на коронавирус Роспотребнадзор

Тест очень высокочувствителен и не дает ложно-положительной реакции с образцами других коронавирусов, уверяют разработчики

Ученые из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, набор "АмплиСенс Cov-Bat-FL" прошел клинические испытания и 25 марта его зарегистрировали для использования в Российской Федерации.

В Роспотребнадзоре сообщили, что тест позволяет выявлять в одном исследовании не только коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, а также отличать его от других родственных вирусов, в том числе вызывающих атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром MERS-Cov.

Кроме того, тест очень высокочувствителен и не дает ложно-положительной реакции с образцами других эпидемических коронавирусов человека.

Напомним, в Российской Федерации заявили о создании трех препаратов против COVID-19. Еще несколько лет назад был разработан препарат триазавирин, предназначенный для лечения именно респираторной вирусной инфекции. Второй препарат был создан на основе синтеза японского препарата фавипиравира. Он был разработан для борьбы с так называемыми РНК-вирусами. И третьим возможным препаратом против коронавируса может стать фортепрен, который был разработан на основе фоспренила.