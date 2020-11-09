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В РФ считают, что Байдена рано поздравлять с победой на выборах

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

В России считают корректным дождаться официального объявления результатов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что демократа Джо Байдена еще рано поздравлять с победой в президентских выборах в США. Он считает, что корректнее будет дождаться официального подведения итогов, передает ТАСС.

По его словам, между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда Путин немедленно поздравил Трампа есть разница.

"Там (в Штатах, - ред.) должны быть определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что четыре года назад не было анонсов юридического обжалования выборов. При этом он не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным.

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Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил на выборах главы страны. Об этом объявили телеканалы CNN и ABC News на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценок.

С победой Байдена поздравил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что дружба между Украиной и США становится крепче.

К слову, в США уже начала работу группа кандидата в президенты страны Джо Байдена и кандидатки в вице-президенты Камалы Гаррис по передаче власти. Основная деятельность группы продлится 73 дня.

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