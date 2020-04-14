В РФ предлагают освободить жителей ОРДЛО от пошлины на российский паспорт

Государственная дума Российской Федерации EPA-EFE

Согласно законопроекту, это позволит большему количеству граждан получить российский паспорт

Часть депутатов Совета Федерации России предлагают отменить госпошлину в размере 3,5 тысячи рублей (1300 гривен) для жителей неподконтрольных Украине регионов Донбасса (ОРДЛО), для получения российского паспорта в упрощенном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, соответствующий законопроект в Госдуму внесли ряд политиков. В частности, речь идет о главе комитета РФ по финансовому рынку Анатолии Аксакове, заместителях председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константине Затулине и Викторе Водолацком и заместителе председателя комитета РФ по международным делам Наталье Поклонськой.

Так, авторы законопроекта призывали учесть реальный доход жителей ОРДЛО и освободить их от уплаты пошлины. В связи с этим Госдума должна дополнить Налоговый кодекс России соответствующим пунктом.

В частности, в проекте говорится о том, что средняя зарплата в ОРЛО по состоянию на второе полугодие 2019 года составила 10 979 рублей (4 тысячи гривен), ОРДО - 12 036 рублей (4,4 тысячи гривен). Средний размер пенсии в ОРДЛО - 4 966 рублей (1800 гривен).

"... для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжелым бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе не посильной задачей", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в конце февраля этого года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что не могут физически повлиять на ситуацию с паспортизацией Россией населения неподконтрольных украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, но разрабатывают определенные предложения ответа на такие действия.