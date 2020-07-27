В РФ полицейский сломал руку журналисту: Оштрафовали представителя СМИ
Инцидент произошел 30 июня, на одном из участков, во время голосования за изменения в конституцию РФ
По словам работника прессы, судья оштрафовала его на 500 рублей за неповиновение полицейскому, на 2 тыс. рублей - за "вмешательство в работу избиркома", а также суд еще выписал предупреждение за нарушение режима самоизоляции.
Как отмечается, судья не захотела вызвать свидетелей защиты и смотреть видеозапись с места происшествия.
Отметим, руку журналисту Давиду Френкелю сломали на участке в Санкт-Петербурге 30 июня. Он освещал то, как члены участка пытаются выгнать другого члена этого участка с правом решающего голоса.
На журналиста напали полицейский и наблюдатель, которым оказался бывший муниципальный депутат.
На избирательном участке в Петербурге полицейский и наблюдатель напали на нашего журналиста Давида Френкеля. Давиду, вероятно, сломали руку https://t.co/QgmosOg8lM pic.twitter.com/jc7SrywZ1f— Медиазона (@mediazzzona) June 30, 2020
Напомним, ранее в Киеве на Подоле состоялся конфликт между компанией мужчин и журналистом, во время которого один из них, полицейский, ударил представителя СМИ. Милиционера отстранили от исполнения служебных обязанностей.