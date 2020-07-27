live
Новости » Мир Читати новину українською

В РФ полицейский сломал руку журналисту: Оштрафовали представителя СМИ

Фото с места происшествия 30 июня Новые известия

Инцидент произошел 30 июня, на одном из участков, во время голосования за изменения в конституцию РФ

В Санкт-Петербурге оштрафовали журналиста, которому полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования за изменения в конституцию РФ. Об этом сообщил сам журналист в Twitter.

По словам работника прессы, судья оштрафовала его на 500 рублей за неповиновение полицейскому, на 2 тыс. рублей - за "вмешательство в работу избиркома", а также суд еще выписал предупреждение за нарушение режима самоизоляции.

Как отмечается, судья не захотела вызвать свидетелей защиты и смотреть видеозапись с места происшествия.

Отметим, руку журналисту Давиду Френкелю сломали на участке в Санкт-Петербурге 30 июня. Он освещал то, как члены участка пытаются выгнать другого члена этого участка с правом решающего голоса.

На журналиста напали полицейский и наблюдатель, которым оказался бывший муниципальный депутат. 

 

Новости по теме: Госизмена или политическое преследование: Почему в России задержали журналиста Ивана Сафронова

Напомним, ранее в Киеве на Подоле состоялся конфликт между компанией мужчин и журналистом, во время которого один из них, полицейский, ударил представителя СМИ. Милиционера отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Черногория изменила правила пересечения границы для украинцев Исландское министерство туризма запустило сайт, чтобы каждый смог покричать вволю Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны В отпуск самолетом: Что следует знать туристам этим летом
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Борьба с преступностью по-украински. Заявление Жвании относительно Порошенко | Ток-шоу
Радикализация и терроризм в Украине. Майдан по-новому | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу