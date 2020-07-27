В РФ полицейский сломал руку журналисту: Оштрафовали представителя СМИ

По словам работника прессы, судья оштрафовала его на 500 рублей за неповиновение полицейскому, на 2 тыс. рублей - за "вмешательство в работу избиркома", а также суд еще выписал предупреждение за нарушение режима самоизоляции.

Как отмечается, судья не захотела вызвать свидетелей защиты и смотреть видеозапись с места происшествия.

Отметим, руку журналисту Давиду Френкелю сломали на участке в Санкт-Петербурге 30 июня. Он освещал то, как члены участка пытаются выгнать другого члена этого участка с правом решающего голоса.

На журналиста напали полицейский и наблюдатель, которым оказался бывший муниципальный депутат.

На избирательном участке в Петербурге полицейский и наблюдатель напали на нашего журналиста Давида Френкеля. Давиду, вероятно, сломали руку https://t.co/QgmosOg8lM pic.twitter.com/jc7SrywZ1f — Медиазона (@mediazzzona) June 30, 2020

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Напомним, ранее в Киеве на Подоле состоялся конфликт между компанией мужчин и журналистом, во время которого один из них, полицейский, ударил представителя СМИ. Милиционера отстранили от исполнения служебных обязанностей.