Кремль задумался о переносе парада Победы на осень, - СМИ

Парад Победы в Москве из открытых источников

Парад проведут либо 9 мая без зрителей, либо перенесут на осень

В Российской Федерации власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в 2020 году, в том числе перенос мероприятия на осень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны.

Согласно сообщению, первый вариант - парад могут провести 9 мая, но из-за распространения коронавируса, шествие состоится без зрителей.

По другому предложению, его проведут осенью, приурочив либо ко дню окончания Второй мировой войны (2 сентября), либо к параду 7 ноября 1941 года, когда происходил разгар битвы за Москву.

Как известно, на парад 9 мая в Москве были приглашены главы многих иностранных государств. Однако, Российская Федерация не посылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы.

Напомним, парад 75-летия победы во Второй мировой войне пройдет в Минске 9 мая вечером из-за решения президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве.