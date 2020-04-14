В РФ перенесли День окончания Второй мировой войны на 3 сентября

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Законопроект был поддержан во втором и третьем чтении

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли во втором и третьем чтениях закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году. Об этом пишет Медуза.

В частности, авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, в которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

"Формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества", — сказано в пояснительной записке.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что парад Победы и празднование Дня победы никто не отменял.