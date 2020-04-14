live
Новости » Мир Читати новину українською

В РФ перенесли День окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Фото из открытых источников

Законопроект был поддержан во втором и третьем чтении

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли во втором и третьем чтениях закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году. Об этом пишет Медуза.

В частности, авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, в которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

"Формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества", — сказано в пояснительной записке.

Новости по теме: За сутки в РФ зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что парад Победы и празднование Дня победы никто не отменял.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина может провести новый обмен удерживаемыми еще до Пасхи, - Денисова Резников: В списках обмена удерживаемыми не будет крымчан Вопрос ОРДЛО и Крыма не может отойти на второй план, - Разумков На территории оккупированной Луганской области умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19, - СБУ
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20