Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

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Президент РФ не назвал новую дату голосования

Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время обращения к русскому народу, которое транслировалось местными телеканалами, передает Медуза.

"Считаю, что голосование по поправках в Конституцию надо перенести", - сказал Путин.

Однако, президент РФ не назвал новую дату голосования, отметив, что она будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.

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Напомним, ранее Конституционный суд Российской Федерации признал предложенные поправки к Конституции РФ соответствующими Основному закону страны и поддержал "обнуления" президентских сроков Владимира Путина.