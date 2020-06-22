В РФ от COVID-19 умерло уже свыше 8 тыс. человек, почти 600 тыс. заболели

ТАСС

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 22 июня, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 592 280 человек, из них 8206 – летальные случаи, 344 416 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было обнаружено 7600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, 95 пациентов умерли, 4705 человек выздоровели. Отмечается, что из них 32,5% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Ханты-Мансийский АО: 1068, 506 и 295 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия ориентировочно сможет снять все карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в феврале 2021 года.