В РФ объявили первые результаты голосования по Конституции

Голосование за поправки к Конституции РФ EPA

Первичные результаты показали, что почти 73% проголосовали за принятие поправок

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила первые результаты голосования по закону о поправки к Конституции на основе данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено. Об этом сообщает РБК.

"К 15:15 (по московскому времени, - ред.) было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против – 25,91%", - говорится в сообщении.

Больше всего протоколов обработано в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против – 24,66%.

Как отмечается, первыми завершили процедуру голосования на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 (по московскому времени, - ред.), а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.

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До 12:00 закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки склады 65% и 52%.

Через час завершилось голосование в Приморском крае - 59,27%, ЕАО (Еврейская автономная область) - 69,94% и Хабаровском крае - 41,68%.

До 14:00 закрылись участки в Амурской области - 55,99%, Якутии - 50,4% и Забайкальском крае - 56,46%.

В Бурятии голосование завершилось в 15:00, явка составила 62,91%.

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Напомним, с 25 июня и к 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, одна из которых коснется "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, также эксперты утверждают, что изменения приведут к ухудшению ситуации с правами оппозиции.