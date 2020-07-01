В РФ объявили первые результаты голосования по Конституции
Первичные результаты показали, что почти 73% проголосовали за принятие поправок
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила первые результаты голосования по закону о поправки к Конституции на основе данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено. Об этом сообщает РБК.
"К 15:15 (по московскому времени, - ред.) было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против – 25,91%", - говорится в сообщении.
Больше всего протоколов обработано в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против – 24,66%.
Как отмечается, первыми завершили процедуру голосования на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 (по московскому времени, - ред.), а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.
До 12:00 закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки склады 65% и 52%.
Через час завершилось голосование в Приморском крае - 59,27%, ЕАО (Еврейская автономная область) - 69,94% и Хабаровском крае - 41,68%.
До 14:00 закрылись участки в Амурской области - 55,99%, Якутии - 50,4% и Забайкальском крае - 56,46%.
В Бурятии голосование завершилось в 15:00, явка составила 62,91%.
Напомним, с 25 июня и к 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, одна из которых коснется "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, также эксперты утверждают, что изменения приведут к ухудшению ситуации с правами оппозиции.