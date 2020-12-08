В РФ обокрали секретный военный самолет Ил-80, который еще называют " самолетом судного дня"
Экспертам удалось найти отпечатки и следы предполагаемых злоумышленников
В Таганроге неизвестные скрыли грузовой люк и ограбили секретный самолет "судного дня" Ил-80, который стоял на плановом ремонте. Об этом сообщает Интерфакс.
"В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - подтвердили в Министерстве внутренних дел РФ.
Следует заметить, что первая информация об инциденте появилась в СМИ. Еще 4 декабря сообщалось о хищении электронного оборудования с судна. Тогда речь шла об исчезновении около 39 блоков и пяти плат радиостанций.
Сейчас известно, что экспертам удалось обнаружить и изъять из разных частей самолета, который стоял на плановом ремонте на аэродроме с 2019 года, отпечатки пальцев и обуви вероятных похитителей.
Как отмечается, Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный на случай ядерной войны для российских официальных лиц, включая президента. В российских СМИ такие воздушные командные пункты были названы самолетами "судного дня".
По данным экспертов, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.
Напомним, недавно в России в новосибирском аэропорту "Толмачево" совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124 "Руслан".