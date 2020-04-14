Число заразившихся COVID-19 в России превысило 21 тыс. человек, в Москве дефицит коек в больницах

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В ближайшие недели в Москве возможен дефицит коек в больницах

По состоянию на утро 14 апреля в Российской Федерации за сутки зарегистрировали 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 51 регионе. Общее количество инфицированных в стране возросло до 21 102 человек. Об этом сообщает оперативный штаб "Стоп коронавирус".

Как сообщается, больше всего заболевших выявлено в Москве (+1489 человек за сутки), Подмосковье (+460), Санкт-Петербурге (+121), Коми (+97), Нижегородской области (+68).

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 22 человека: 13 в Москве, пять в Московской области, в Башкирии двое, по одному во Владимирской и Воронежской областях. С начала распространения COVID-19 в России всего умерло 170 человек. В то же время, выздоровели 1694 человека (+224 человек за сутки).

Кроме того, Департамент здравоохранения Москвы предупредил, что в ближайшие две-три недели в столице возможен дефицит коек в больницах.

"Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса, по-прежнему стабильно высоко", - заявили в ведомстве.

В ближайшие десять дней на Москве перепрофилируют еще 24 городских стационара для лечения людей, у которых подозревают коронавирус. После этого в городе будет около 21 тысячи коек для таких пациентов.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что парад Победы и празднование Дня победы никто не отменял за пандемии.

Ранее российский президент Владимир Путин продолжил "карантинные выходные" в РФ до конца апреля.